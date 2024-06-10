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Лавров поблагодарил Китай за решение не участвовать в швейцарской конференции по Украине

Лавров поблагодарил Ван И за неучастие КНР в швейцарской конференции по Украине

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с китайским коллегой Ван И выразил признательность КНР за решение не участвовать в швейцарской конференции по урегулированию конфликта Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат отметил, что мирная конференция, которая в конце этой недели состоится в Швейцарии, не предполагающую равноправного участия Российской Федерации и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

На мероприятии собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее Захарова заявила, что конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром.

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