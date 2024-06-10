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Французские республиканцы отказались вступать в коалицию с партией Макрона

Глава «Республиканцев» Сьотти исключил формирование коалиции с партией Макрона

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Eliot Blondet/AbacaPress.com/Reuters

Глава партии «Республиканцы» Эрик Сьотти заявил, что формирование коалиции с партией президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» после предстоящих выборов в Национальное собрание Франции исключено. Об этом он написал в своем аккаунте в X.

«О вступлении в коалицию с этой властью, которая нанесла такой ущерб Франции, не может быть и речи», — заявил политик.

Он добавил, что «макронизм» всегда будет означать высокие налоги, рост иммиграции и снижение безопасности.

До этого газета Le Fiagro писала, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни выступит с речью и объяснит дальнейший план действий после решения распустить парламент на фоне поражения партии «Возрождения» на выборах в Европарламент.

Решение Макрона распустить парламент и назначить досрочные выборы стало неожиданностью, и в своей речи он намерен рассказать о дальнейшем плане действий.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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