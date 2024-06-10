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Пушилин рассказал, когда может быть создан новый федеральный округ в России

Пушилин заявил, что новый федеральный округ в России может быть создан позже

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Александр Сухов/РИА Новости

Новый федеральный округ наверняка будет создан в России, но для этого потребуется время. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для этого нужно создать все необходимые условия.

«И, может быть, в другом составе, более широком», — сказал Пушилин, добавив, пока следует сконцентрироваться на текущих задачах.

6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с журналистами на ПМЭФ анонсировал создание в РФ нового федерального округа, в который войдут пять регионов — Запорожская область, Луганская народная республика (ЛНР), Республика Крым, Херсонская область и Донецкая народная республика (ДНР). Новое территориальное образование может получить название «Новороссия».

Комментируя слова Балицкого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательного решения на этот счет власти пока не приняли.

Ранее в правительстве РФ сообщили о выделении более 5 млрд рублей на помощь новым регионам страны.

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