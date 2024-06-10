В Швейцарии заявили о консенсусе по необходимости участия России в диалоге по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что все стороны согласны с необходимостью участия России в диалоге по Украине, однако для этого должен наступить правильный момент. Его слова приводит ТАСС.

«Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать», — заявил Кассис.

До этого президент Швейцарии Виола Амерд выразила надежду, что после конференции по Украине в Бюргенштоке состоится саммит по Украине с участием России. По словам Амерд, Швейцария хочет запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

Ранее еще одна азиатская страна отказалась ехать на саммит по Украине в Швейцарии.