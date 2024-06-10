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Партия Шольца показала худший результат в истории на выборах в Европарламент

Bild: партия Шольца СДПГ показала худший результат в истории на выборах в ЕП

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Fabrizio Bensch/Reuters

В Германии завершился подсчет голосов на выборах в Европейский парламент, где, согласно результатам, победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, «Альтернатива для Германии» заняла второе место, а партия СДПГ Олафа Шольца показала худший результат в истории. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

«Европейские выборы закончились для ХДС/ХСС с результатом в 30%. «АдГ» финишировала с показателем в 15,9%. Партия канцлера Олафа Шольца показала худший результат в истории, набрав 13,9%. «Зелёные» упали до 11,9%, а СвДП — до 5,2%», — говорится в тексте.

Также отмечается, что недавно созданная партия «Альянс Сары Вагенкнехт» на первых выборах в Европарламент набрала 6,2% голосов. Результат партии «Левые» составил 2,7%.

Явка избирателей на выборы в Европарламент в Германии составила 64,8%, пишет «Bild на русском».

До этого журналист France 24 Ник Холдсворт заявил, что результаты выборов в Европейский парламент Социал-демократической партии Германии показали, что представляющий политическое объединение Олаф Шольц является крайне непопулярным канцлером в своей стране.

Ранее лидеры немецких СДПГ и «АдГ» поссорились в прямом эфире из-за обвинений в нацизме.

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