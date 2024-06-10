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Лидеры немецких СДПГ и «АдГ» поссорились в прямом эфире из-за обвинений в нацизме

Лидеры партий СДПГ и «АдГ» поссорились в прямом эфире из-за обвинений в нацизме

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сопредседатель партии СДПГ Ларс Клингбайль обвинил партию «Альтернатива для Германии» в поддержке нацизма, спровоцировав конфликт с сопредседателем «АдГ» Алис Вайдель в эфире телеканала NTV. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

«Я также верю, что результаты европейских выборов снова заставляют многих людей задуматься о том, что нацисты стали сильнее на этих выборах, и я верю, что многие просыпаются и борются за демократию», — заявил Клингбайль, комментируя результаты выборов в Европарламент.

На уточняющий вопрос Вайдель о ком идет речь, сопредседатель СДПГ сказал, что «имеет в виду «АдГ» и вас». В последствии он вновь подтвердил, что назвал Алис Вайдель и «Альтернативу для Германии» нацистами.

Сопредседатель партии оценила подобные высказывания как «наглые и возмутительные», отмечается в материале.

До этого стало известно, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на второе место на выборах в Европейский парламент (ЕП) в ФРГ. Согласно подсчетам голосов в 362 из 400 избирательных округах, это политическое объединение набирает 14,5%. В свою очередь социал-демократы (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца переместилась на третье место с 14,4%.

Ранее Матвиенко указала на «опасный вирус нелегитимности», расползающийся по Европе.

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