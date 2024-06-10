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Володин призвал Макрона и Шольца уйти в отставку

Володин заявил, что Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть

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Michael Kappeler/DPA/AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть. Об этом у себя в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги выборов в Европарламент (ЕП).

Хоть результаты голосования еще подводят, но Володин считает, что уже сейчас можно делать промежуточные выводы на примере ключевых и крупнейших государств ЕС. Спикер Госдумы отметил, что французский лидер уже признал поражение, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы. А для партии Шольца результаты голосования также стали худшими за всю историю.

Поэтому Володин считает, что прaвильно будет сaмим главам государств уйти в отстaвку и перeстать издeваться нaд грaжданами.

До этого член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что поражение партии французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европейский парламент свидетельствует о провале проводимой им политики.

Ранее сообщалось, что Макрон озабочен победой противников помощи Украине на выборах в Европарламент.

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