Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть. Об этом у себя в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги выборов в Европарламент (ЕП).

Хоть результаты голосования еще подводят, но Володин считает, что уже сейчас можно делать промежуточные выводы на примере ключевых и крупнейших государств ЕС. Спикер Госдумы отметил, что французский лидер уже признал поражение, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы. А для партии Шольца результаты голосования также стали худшими за всю историю.

Поэтому Володин считает, что прaвильно будет сaмим главам государств уйти в отстaвку и перeстать издeваться нaд грaжданами.

До этого член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что поражение партии французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европейский парламент свидетельствует о провале проводимой им политики.

Ранее сообщалось, что Макрон озабочен победой противников помощи Украине на выборах в Европарламент.