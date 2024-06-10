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Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в Европарламент

Партия Орбана «Фидес» показала худший результат за свою историю выборов в ЕП

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Virginia Mayo/AP

Правящая партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» набрала 44,52% голосов на выборах в Европейский парламент, получив худший результат за всю историю политического объединения и выборов в общеевропейский орган. Об этом пишет Telex.

Таким образом, партия Орбана будет претендовать на 11 мандатов в Европарламенте, что намного меньше, чем прогнозировали опросы. В то же время недавно созданная оппозиционная партия ТИЗСА Петера Мадъяра получила почти 30% голосов и будет претендовать на 7 мандатов, говорится в тексте.

Как отмечается в материале, за последние 20 лет «Фидес» лишь однажды набрала менее 50% голосов на выборах в ЕП, получив в 2004 году 47,4% голосов.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящего союза «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия на выборах в Европарламенте и местных выборах в стране. Он подчеркнул, что миролюбивая позиция венгерского правительства «стала еще более укрепленной».

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Европарламент «унижением для Макрона».

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