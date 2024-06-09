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Глава Гагаузии захотела еще раз встретиться с Путиным

Глава Гагаузии Гуцул запросила новую встречу с президентом России Путиным

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул изъявила желание снова встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Слова Гуцул передает РИА Новости.

Гуцул сообщила, что исполнительный комитет Гагаузии уже направил соответствующий официальный запрос.

«Конечно, я хотела бы еще раз встретиться и закрепить нашу первую встречу», — сказала глава Гагаузии.

Днем 9 июня Гуцул предположила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ, втором съезде оппозиционного блока «Победа».

В этот же день лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что Молдавия за последние четыре года нахождения европейцев во власти страны потеряла свыше 15% населения.

Также Шор сообщил, что блок «Победа» в преддверии референдума о евроинтеграции, который пройдет в октябре в Молдавии, запускает кампанию по агитации за сближение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Ранее в Молдавии заявили о тотальном проевропейском режиме в стране.

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