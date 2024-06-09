Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что Молдавия за последние четыре года нахождения европейцев во власти страны потеряла свыше 15% населения. Об этом РИА Новости.

«За четыре года правления европейцев в Молдове наша страна потеряла более 15% населения, наша страна просто превратилась в нищету, люди стали нищими», — сказал Шор.

До этого сообщалось, что Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа». Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» проходит в Москве в воскресенье. На нем планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии.

Гуцул также заявила, что народ Молдавии восстанет, если власти под руководством президента Майи Санду примут решение об объединении с Румынией.

Грядущие выборы этой осенью для Молдавии имеют решающее значение. Таким мнением поделился Илан Шор, глава запрещенной в Молдавии партии «Шор» в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Ранее глава Гагаузии оценила будущее отношений Молдавии и России.