В МИД РФ оценили значение встречи Путина с главами информагентств

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств может помочь проживающим за границей людям узнать правду о текущей ситуации в мире. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, одной из составляющих национальных интересов страны является доведение до зарубежной аудитории объективной информации о политике и действиях Москвы. Для этого государственным служащим из РФ необходимо общаться с иностранными журналистами, даже если они представляют недружественные державы или оппозиционные СМИ.

В то же время дипломат обратила внимание на необходимость отдавать приоритет изданиям из стран мирового большинства. Речь идет о СМИ, которые на протяжении долгого времени сталкивались с дискриминацией в западных государствах.

«Сейчас нужно наверстывать упущенное. Нужно использовать эти возможности. И потенциал БРИКС, и, безусловно, СНГ для того, чтобы информационное пространство не превращалось в мир постправды», — сказала Захарова.

На этом фоне представитель МИД РФ предложила начать заключать соглашения о сотрудничестве между информационными агентствами, работающими в странах — членах СНГ и БРИКС. Как она сказала, таким образом у этих государства появится возможность бороться с несправедливым распределением информационной повестки.

5 июня российский лидер провел встречу с руководителями зарубежных информационных агентств. Одними из основных тем обсуждения стали ситуация на Украине, возможный конфликт РФ и НАТО, а также угроза ядерной эскалации.

Ранее в Совете Федерации РФ высказались о встрече Путина с руководителями мировых информационных агентств.