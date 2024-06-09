Германия, как несамостоятельное государство, пытается угодить сразу Соединенным Штатам, Евросоюзу и НАТО и «разрывается» между ними, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фрагмент разговора с пресс-секретарем президента РФ опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Песков: Германия «разрывается», пытаясь одновременно угодить и ЕС, и США
Песков: ФРГ из-за нехватки суверенитета пытается угодить одновременно США и ЕС
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