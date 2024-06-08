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В МИД Ирана заявили о планах по сдерживанию Израиля в случае дестабилизации в регионе

ИО главы МИД Багери: Иран при дестабилизации в регионе будет сдерживать Израиль

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Vahid Salemi/AP

Иран в случае дестабилизации в регионе будет эффективно использовать свою мощь для сдерживания Израиля. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД страны Али Багери в интервью телеканалу CNN Türk.

По его словам, нападение сионистов на посольство Ирана в Дамаске подтолкнуло Иран к эффективному и мудрому использованию силы для защиты безопасности и стабильности в регионе.

»… Думаю, сионисты прекрасно знают, что когда стабильность и безопасность региона окажутся под угрозой и они попытаются дестабилизировать обстановку в регионе, Иран эффективно и мудро использует свою мощь, чтобы сдержать их и поставить на место», — сказал Багери.

8 июня страны «Исламской восьмерки» потребовали по итогам встречи в Стамбуле прекращения огня в секторе Газа без предварительных условий. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что страны «восьмерки» не оставят палестинцев в одиночестве. Исламская восьмерка (D-8) — международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в защите от атак Ирана.

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