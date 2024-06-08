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В США заявили о планах Украины вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт

Политолог Миршаймер: Украина желает вторгнуться в РФ и вовлечь НАТО в конфликт

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украина желает вторгнуться на территорию Россию и вовлечь НАТО в вооруженный конфликт. Такое мнение высказал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцы глубоко заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО в борьбу», — утверждает он.

Миршаймер полагает, что украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они в настоящее время сильно проигрывают.

«Однако даже это не повлияет на ход конфликта», — считает политолог.

По мнению профессора, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта между РФ и Украиной до такой степени.

Накануне Байден заявлял, что удары Вооруженных сил Украины по территории России могут втянуть западные страны в вооруженное противостояние.

Ранее Риттер предупредил о возможных провокациях Украины для втягивания НАТО в конфликт с РФ.

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