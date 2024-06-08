«Исламская восьмерка» потребовала прекращения огня в секторе Газа

Страны «Исламской восьмерки» потребовали по итогам встречи в Стамбуле прекращения огня в секторе Газа без предварительных условий. Об этом говорится в заявлении организации.

«Требуем, чтобы в секторе Газа было обеспечено немедленное, постоянное прекращение огня без предварительных условий, требуем прекращения израильских нападений на палестинцев в Газе», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что страны «восьмерки» не оставят палестинцев в одиночестве.

Исламская восьмерка (D-8) — международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.

8 июня стало известно, что израильские военнослужащие освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался один гражданин РФ. В заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что заложники были обнаружены в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Речь идет о 27-летнем россиянине Андрее Козлове и еще троих пленных в возрасте 21, 25 и 40 лет.

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС.