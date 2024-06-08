Путин обратился к социальным работникам

Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с их профессиональным праздником. Заявление президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в сфере соцзащиты работают настоящие профессионалы, от компетенции которых зависит качество жизни граждан.

Днем 8 июня Владимир Путин провел встречу с 17-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова — Эли Кадыровым.

Днем ранее Путин поручил «Единой России» и правительству подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Его необходимо принять в весеннюю сессию, заявил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что выступление президента России на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума безусловно можно отнести к стратегическим форматам.

Ранее Путин назвал условия для переговоров с Украиной.