Требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины – да и сам саммит – кажутся немного фантастическими», — говорится в издании.

В статье также напомнили, что президент США Джо Байден отказался принимать участие в так называемой мирной конференции, которую украинские власти собираются организовать в Швейцарии.

До этого президент России Владимир Путин снова заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

По его словам, РФ готова рассматривать мирные соглашения на тех условиях, о которых стороны договаривались в Минске и в Стамбуле. При этом глава государства подчеркнул, что, даже если взять за основу стамбульские договоренности, «все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня».

Ранее в Британии заявили, что мирный саммит Зеленского терпит крах.