Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер ЛДПР и глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик напомнил, что Россия уже вела переговоры с Украиной в 2022 году, но украинская сторона использовала их как попытку выиграть время для получения западного оружия.

«Поэтому все, о чем мы договаривались, и об освобождении от положений, имеющих явно нацистскую идеологию, закон героев и так далее, и о демилитаризации Украины, все это оказалось пшиком», — сказал Слуцкий.

По его словам, Киев обманул Москву, та поверила, что с ней ведут реальные переговоры. Глава ЛДПР отметил, что во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года были достигнуты договоренности, которые были потом украинской стороной нарушены, как и до этого Минские соглашения.

Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. Выборы нового главы государства до сих пор не состоялись.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.