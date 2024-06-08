Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер ЛДПР заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Слуцкий: Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными властями

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер ЛДПР и глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик напомнил, что Россия уже вела переговоры с Украиной в 2022 году, но украинская сторона использовала их как попытку выиграть время для получения западного оружия.

«Поэтому все, о чем мы договаривались, и об освобождении от положений, имеющих явно нацистскую идеологию, закон героев и так далее, и о демилитаризации Украины, все это оказалось пшиком», — сказал Слуцкий.

По его словам, Киев обманул Москву, та поверила, что с ней ведут реальные переговоры. Глава ЛДПР отметил, что во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года были достигнуты договоренности, которые были потом украинской стороной нарушены, как и до этого Минские соглашения.

Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. Выборы нового главы государства до сих пор не состоялись.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами