В Кремле заявили о провоцировании России на ядерную эскалацию

Западные политики провоцируют Россию на ядерную эскалацию, постоянно нагнетая риторику. Об этом заявил в интервью РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Элемент провоцирования нас есть», — сказал представитель Кремля, уточнив, что российские власти это понимают и учитывают в своих решениях.

По мнению Пескова, в конечном итоге страны Запада невротизируют в первую очередь самих себя. Он счел недружественные страны «самозаводящейся махиной».

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил мощность ядерного оружия РФ со сброшенными на Японию бомбами США. Он также заявил, что Европа беззащитна перед ядерными ударами, в отличие от России и Соединенных Штатов, в которых есть система раннего предупреждения о ракетном нападении. При этом Путин рассчитывает, что до обмена ядерными ударами не дойдет.

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