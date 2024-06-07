Путин заявил о необходимости строить больше комфортного и доступного жилья

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сектора жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства обладают колоссальным потенциалом.

Он подчеркнул, что будет продолжаться работа по строительству дорог, мостов, заводов и фабрик в России, а также комфортного, доступного жилья.

Путин добавил, что сферы ЖКХ и дорожного строительства обладают колоссальным потенциалом, в том числе по использованию вторичных ресурсов, применению умных решений и зеленых стандартов на базе передовых технологий.

До этого Путин заявил, что РФ полностью сама обеспечивает себя мясом.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Накануне министр госуправления, информтехнологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник заявил, что искусственный интеллект (ИИ) задействовали в сфере ЖКХ в Подмосковье. Его внедрили в 30 проектов по восьми ключевым направлениям, в том числе – транспорт, городская среда и госуправление.

Ранее Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.