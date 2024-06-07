Зеленский заговорил на французском языке в полупустом парламенте страны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился на французском языке к местным парламентариям с просьбой о дальнейшей поддержке Киева, получив аплодисменты от полупустого зала. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Во время выступления ряд депутатов поднялись со своих мест, стоя аплодируя словам главы Украины.

«Мы можем полагаться на вашу поддержку, на ваше оружие, тренировки, дипломатию, на политическую и экономическую силу Франции, системы ПВО. Ваша бронетехника, артиллерия, ракеты, опыт и советы уже помогают нам спасать жизни людей, спасать жизни и сдерживать Россию», — заявил Зеленский во время выступления.

Также президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед Национальным собранием Франции высказался против прекращения боевых действий в зоне конфликта. В своей речи украинский лидер заявил, что Киев не должен проиграть в вооруженном противостоянии с Москвой. На этом фоне Зеленский выступил против идеи остановить боевые действия вдоль текущей линии фронта.

Ранее Зеленский заявил, что ждет «высадку на Украине», подобную высадке в Нормандии.