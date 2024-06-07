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В МИД РФ рассказали о последствиях возможных ударов с Украины по целям в Белоруссии

Захарова: внешняя агрессия против Белоруссии будет расценена как нападение на РФ

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любая внешняя агрессия в отношении Белоруссии будет рассматриваться Россией как нападение на Союзное государство. Об этом пишет ТАСС.

«В соответствии с обновленной военной доктриной Союзного государства от 2021 года любая внешняя агрессия против Белоруссии будет квалифицирована Россией как посягательство на нашу общую союзную территорию со всеми вытекающими весьма серьезными последствиями», — сказала она на брифинге, который прошел на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил возможность ударов по российским «военным целям» в Белоруссии со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого в журнале Минобороны РФ «Военная мысль» вышла статья, написанная генерал-лейтенантом Игорем Колесниковым и генерал-майором в отставке Вячеславом Кругловым, в которой авторы выразили уверенность, что США и НАТО готовятся к развязыванию военных конфликтов с Россией и Белоруссией.

Ранее Захарова оценила сообщения о возможных переговорах РФ и США по Украине.

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