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Дугин назвал главные принципы многополярного мира

Философ Дугин: многополярный мир подразумевает свою истину у каждого народа

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geopolitika.ru

Многополярный мир — это множество цивилизаций, сотрудничающих друг с другом по принципу уважения и взаимного учета интересов. Об этом заявил философ, общественный и политический деятель Александр Дугин. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, Запад больше не играет роль «мерила достижений».

Философ подчеркнул, что каждая цивилизация должна следовать «за своим абсолютом».

«Мы, русские, имеем свой абсолют, и нет ничего выше этого нашего абсолютного представления о Родине, о цивилизации. Индусы имеют свою цивилизацию, мусульмане свою, китайцы, великая цивилизация, свою. Латинская Америка и Африка находятся в поиске своих абсолютов. При этом мы уважаем друг друга, мы считаем, что каждый имеет право верить в свой абсолют», — пояснил Дугин.

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепить складывающийся сейчас многополярный мир.

По словам российского лидера, будущее мира зависит от всего человечества, но Россия и Китай являются важной составляющей цивилизации. Президент добавил, что Москва и Пекин настроены поддерживать формирование многополярного мироустройства. По его мнению, в современном мире необходимо искать компромиссы.

Ранее Путин назвал приоритетом развитие отношений РФ с африканским континентом.

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