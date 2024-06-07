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Орбан посоветовал Западу «не дергать русских за усы»

Орбан призвал Запад не дергать русских за усы, так как на провокации будет ответ

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западу «не стоит дергать русских за усы», поскольку на любые провокации последует ответ Москвы. Его слова приводит радиостанция Kossuth.

«Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ», — заявил Орбан, комментируя разрешение ВСУ бить по территории России поставленным оружием.

Премьер Венгрии также напомнил о предупреждении Владимира Путина, что Россия может поставлять оружие противникам США в ответ на удары по ее территории. По его словам, это не пропаганда, а «большое заявление». Ситуация в мире обострится, если Москва станет отправлять оружие на Кубу или в Африку, считает он.

До этого Орбан заявил, что если до предстоящих президентских выборов в США не будет развязан крупный военный конфликт в Европе, и на них победит Дональд Трамп, то на Западе может появиться коалиция сторонников мира ради завершения конфликта на Украине.

Ранее стало известно, кого может вооружить Россия после предупреждения Путина.

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