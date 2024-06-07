Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить саммит по Газе в Иордании

Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать участие в готовящейся конференции по вопросу гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Речь идет о саммите, который состоится 11 июня в столице Иордании.

«Нет», — сказал представитель главы государства, отвечая на вопрос о том, собирается ли Путин посетить данное мероприятие.

6 июня заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что признание Палестины как суверенного государства со стороны некоторых западных стран свидетельствует об их движении в правильном направлении. Однако, по мнению дипломата, этот процесс сильно запоздал.

Как сказал Богданов, западные державы слишком долго размышляли над тем, признавать независимость Палестины или нет. При этом он подчеркнул, что в свое время даже СССР сделал это.

4 июня нижняя палата парламента Словении признала Палестину в качестве самостоятельного государства. До этого аналогичные решения приняли Норвегия, Испания и Исландия.

Ранее президент США Джо Байден объяснил, почему израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не торопится прекращать боевые действия в секторе Газа.