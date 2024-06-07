Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить саммит по Газе в Иордании

Песков сообщил, что Путин не поедет на конференцию по сектору Газа в Иордании

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать участие в готовящейся конференции по вопросу гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Речь идет о саммите, который состоится 11 июня в столице Иордании.

«Нет», — сказал представитель главы государства, отвечая на вопрос о том, собирается ли Путин посетить данное мероприятие.

6 июня заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что признание Палестины как суверенного государства со стороны некоторых западных стран свидетельствует об их движении в правильном направлении. Однако, по мнению дипломата, этот процесс сильно запоздал.

Как сказал Богданов, западные державы слишком долго размышляли над тем, признавать независимость Палестины или нет. При этом он подчеркнул, что в свое время даже СССР сделал это.

4 июня нижняя палата парламента Словении признала Палестину в качестве самостоятельного государства. До этого аналогичные решения приняли Норвегия, Испания и Исландия.

Ранее президент США Джо Байден объяснил, почему израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не торопится прекращать боевые действия в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами