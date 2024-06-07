В Кремле заявили, что Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Украины и декларирует готовность прямого участия Парижа в военном конфликте с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, декларирует готовность прямого участия Французской республики в военном конфликте. Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — заявил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что не знает, возникло ли у Владимира Путина утром желание прочитать интервью Эммануэля Макрона, в котором тот допустил применение французского оружия на Украине для ответных ударов по РФ.

«Путин вчера закончил переговоры заполночь, не думаю, что потом у него было желание первым делом читать интервью Макрона. А сейчас — не знаю, возникло ли такое желание с утра», — добавил Песков.

Макрон подтвердил разрешение Украине наносить удары французским оружием по военным целям на территории России. Президент пообещал выделить Киеву истребители Mirage 2000-5 и обучить тысячи украинских солдат. Кроме того, Макрон рассказал о задержанном в Москве французе: он работал в неправительственной организации Кофи Аннана, «а ни в коем случае не на Францию».

Ранее Зеленский заявил, что надеется на «высадку союзников на Украине».