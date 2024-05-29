Экс-глава МИД Австрии показала свое жилье в Санкт-Петербурге

Экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала фото своего жилья в Санкт-Петербурге. Telegram-канал Baza определил, что на снимках четырехэтажный пентхаус, который сдается за 350 тысяч рублей в месяц.

Квартира экс-министра стилизована под замок. Журналисты нашли фотографии точно такой же квартиры в объявлениях риелторских агентств. Так удалось узнать, что Кнайсль проживает в четырехэтажном пентхаусе площадью 300 кв. м на Каменном острове.

Также удалось установить, кто является соседом бывшей главы внешнеполитического ведомства. По данным СМИ, рядом проживают миллиардеры Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, а также бывший президент РФС и «Зенита» Сергей Фурсенко.

В марте стало известно, что Кнайсль окончательно перебралась в Россию и планирует построить дом на востоке страны. При этом российский паспорт Кнайсль получать не собирается, ведь иметь два гражданства — то же, что «быть замужем за двумя людьми». Кнайсль уехала из Австрии после волны критики из-за ее связей с Россией. В 2018 году она станцевала с Владимиром Путиным на своей свадьбе.

Ранее Кнайсль сравнила Бербок и фон дер Ляйен с подростками.