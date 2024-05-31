Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС рассказали, когда Украина может получить первый транш средств от активов РФ

Спецпосланник ЕС: Украина может получить транш от замороженных активов РФ летом

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Украина может получить первый транш средств от замороженных российских активов уже летом. Об этом в интервью агентству РБК-Украина заявил спецпосланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан.

При этом он отметил, что не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, однако решения будут приняты в ближайшие несколько недель, а выплата будет произведена впоследствии.

По словам О'Салливана, решение об использовании замороженных активов для Украины было принято на прошлой неделе. Кроме этого, предстоит определить точный юридический механизм, с помощью которого средства будут переведены.

«Важно, что мы со стороны ЕС обездвижили эти деньги, и так или иначе они будут использованы для Украины. Так что в краткосрочной перспективе, вероятно, будет транш для военных закупок. Но если на уровне «Большой семерки» будет решено, что лучше использовать эти активы для получения большего количества денег через предоставление кредита [Украине], то это решение может быть принято позже», — сказал О'Салливан.

30 мая президент Эстонии Алар Карис подписал закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины.

До этого издание Politico писало об опасениях Евросоюза, что Венгрия заблокирует инициативу содружества на направление доходов от замороженных активов РФ Киеву через Еврофонд мира.

Ранее экс-советник Рейгана рассказал, к чему приведет конфискация активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами