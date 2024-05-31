В ЕС рассказали, когда Украина может получить первый транш средств от активов РФ

Украина может получить первый транш средств от замороженных российских активов уже летом. Об этом в интервью агентству РБК-Украина заявил спецпосланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан.

При этом он отметил, что не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, однако решения будут приняты в ближайшие несколько недель, а выплата будет произведена впоследствии.

По словам О'Салливана, решение об использовании замороженных активов для Украины было принято на прошлой неделе. Кроме этого, предстоит определить точный юридический механизм, с помощью которого средства будут переведены.

«Важно, что мы со стороны ЕС обездвижили эти деньги, и так или иначе они будут использованы для Украины. Так что в краткосрочной перспективе, вероятно, будет транш для военных закупок. Но если на уровне «Большой семерки» будет решено, что лучше использовать эти активы для получения большего количества денег через предоставление кредита [Украине], то это решение может быть принято позже», — сказал О'Салливан.

30 мая президент Эстонии Алар Карис подписал закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины.

До этого издание Politico писало об опасениях Евросоюза, что Венгрия заблокирует инициативу содружества на направление доходов от замороженных активов РФ Киеву через Еврофонд мира.

Ранее экс-советник Рейгана рассказал, к чему приведет конфискация активов РФ.