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Политолог: США угрожает самая большая опасность со времен Карибского кризиса

Политолог Перла: для США Карибский кризис может повториться

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Global Look Press

США угрожает самая большая опасность со времен Карибского кризиса, поскольку высокотехнологичное оружие в руках тех, кто защищает свою независимость от Вашингтона, способно изменить ситуацию в разных уголках планеты. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла, комментируя заявление президента России Владимира Путина о праве Москвы поставить дальнобойное оружие в разные регионы мира, откуда могут быть нанесены удары по недружественным государствам.

«Приведу лишь один пример: хуситы, Йемен, американский флот. Русские ракеты «земля — море». Гипотетически, чисто гипотетически», — сказал Перла.

5 июня Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе беседы президент заявил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

Глава государства также обратил внимание, что поставки западными странами оружия Украине являются прямым участием в конфликте. Вместе с тем он отметил, что предоставление Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам.

Ранее эксперт назвал возможные меры РФ в ответ на решение Байдена.

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