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Захарова заявила, что Россия будет защищать себя всеми способами

Захарова: РФ осознает вызов перед ней и будет защищаться всеми способами

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия на фоне угроз из-за украинского конфликта будет защищаться всеми доступными способами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

Дипломат считает, что западные страны сознательно идут на повышение ставок в конфликте.

По ее словам, в США и в Европе «панически боятся, что их план окончательно рухнет».

«Обрушить ситуацию» в России в первые месяцы 2022 года экономически и социально, а также «накачав» Украину своими вооружениями всех видов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, у них не получилось, заявила Захарова.

По ее мнению, Запад не знает, как удержать эту ситуацию иначе, как нагнетать обстановку. Россия осознает стоящий перед ней вызов и будет защищаться, добавила представитель МИД.

До этого журналист Гарланд Никсон предположил, что РФ после слов Владимира Путина по поводу поставок оружия ВСУ может начать вооружать африканские страны, чтобы их ресурсы не попали в руки США.

Ранее сообщалось, что Зеленский ждет «высадку на Украине», подобную высадке в Нормандии.

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