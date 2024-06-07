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В Минюсте рассказали об опасности «гей-национализма» в России

Замглавы Минюста Свириденко рассказал об опасности «гей-национализма» в России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Заместитель главы Министерства юстиций России Олег Свириденко заявил об опасности «гей-национализма» в России во время выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития». Трансляция велась на сайте мероприятия.

Он заявил, что министерство юстиции установило, что с 1984 года на территории России действовало международно-общественное движение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В связи с чем в 2023 году в Верховный суд был подготовлен иск о запрете движения, который был удовлетворен. Движение пропагандировало деструктивную идеологию, разрушая семейные ценности и создавая угрозу демократическим ценностям в России, уточнил замминистра.

Свириденко также напомнил, что президент США Барак Обама объявил борьбу за права сексуальных меньшинств за рубежом приоритетом американской внешней политики. Эту политику продолжил и Джо Байден, рекомендовав укреплять лидерство страны в вопросе ЛГБТ-пропаганды, указал замглавы Минюста.

«В ЛГБТ-сообщество легко вовлекаются эти персонажи, в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений. А теперь, внимание — только задумайтесь — в форме гендерного экстремизма и гей-национализма», — заявил Свидеренко.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о снижении терпимости российского общества к вечеринкам ЛГБТ.

Ранее Путин рассказал об отношении в России к представителям ЛГБТ.

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