Путин рассказал об отношении в России к представителям ЛГБТ*

В России с терпимостью относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, заявил российский президент Владимир Путин в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Его слова передает ТАСС.

«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации», — утверждает глава государства.

По словам российского лидера, представителей сексуальных меньшинств никто не ограничивает в правах.

«Но что касается детей, я уже много раз говорил — детей не трогайте», — сказал Путин.

Как пояснил президент, в России никто не выставляет принадлежность к нетрадиционной сексуальной ориентации напоказ.

«Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят», — подытожил он.

До этого суд в Волжском признал виновным в совершении административного правонарушения молодого человека, опубликовавшего флаг ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в соцсети.

Ранее Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам в РФ.