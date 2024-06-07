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Военный эксперт объяснил, каким будет ответ России на атаки западным оружием

Военэксперт Крапивник: Россия ассиметрично ответит на атаки западным оружием

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Mike Mareen/Shutterstock

Экс-офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что у Москвы есть право поставлять дальнобойное оружие в регионы мира, откуда могут быть нанесены удары по объектам тех стран, которые поставляют Киеву арсеналы для атак на территорию РФ.

Эксперт напомнил, что Вашингтон имеет за границей более 800 баз, считая теперь и Скандинавию.

«У них очень много мест, куда можно ударить. Та же самая Колумбия или Панама, разные базы в Африке, где держатся большие беспилотники, а также на Ближнем Востоке. И это не говоря о том, что американские базы незаконно расположены в Сирии и Ираке», — сказал Крапивник.

5 июня Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе беседы президент заявил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием по российской территории.

Ранее Песков оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия на Украину.

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