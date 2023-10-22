Путин по-немецки прокомментировал нападки на Шредера в ФРГ

Президент России Владимир Путин в рамках программы »Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия 1» по-немецки прокомментировал нападки на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram--канале журналист Павел Зарубин.

По словам Путина, совсем недавно все стали свидетелями «безобразной выходки» в канадском парламенте, когда депутаты аплодировали бывшему военнослужащему дивизии СС «Галичина» Ярославу Гунько.

«Чем дальше от Шредера — тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — отметил Путин, повторив эту фразу на немецком.

Он добавил, что в Германии много порядочных людей, и многие его услышат.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва будет добиваться справедливого наказания для бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Гунько (Хунки), которого ранее чествовали в парламенте Канады в присутствии премьер-министра этой страны Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».