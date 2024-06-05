Путин поговорил с премьером Индии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем правительства Индии Нарендрой Моди и поздравил с победой его партии на выборах в парламент. Подробности разговора опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что успех сторонников Моди говорит о поддержке политического курса партии в стране и признании достигнутых результатов в экономике и во внешней политике.

Российский президент и индийский премьер также согласились, что текущее взаимодействие государств находится на высоком уровне и выразили намерение расширить партнерство по всем направлениям.

4 июня стало известно, что возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране. После этого Моди подал в отставку, чтобы 8 июня принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны.

Ранее Путин рассказал о наличии у РФ и Узбекистана множества совместных планов.