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Вассерман рассказал, когда ликвидируют Зеленского

Вассерман заявил, что Запад ликвидирует Зеленского после прихода Трампа

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать после возможного прихода Дональда Трампа к власти в США. Такое предположение сделал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, слова которого передает mk.ru.

«Возможность его ликвидации была всегда. Когда Зеленского ликвидируют? После победы Трампа, пока Байден и его команда еще будут сохранять полномочия, им выгодно будет убрать Зеленского. И не только его, чтобы их всех потом сложнее было судить. Поскольку один из ключевых свидетелей будет убран», — сказал он.

20 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия считает правомерной военной целью президента Украины Владимира Зеленского, как и других лидеров стран, которые вели с ней войну.

18 мая Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации, а также ее руководства.

11 мая глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что Запад может «ликвидировать» Владимира Зеленского. По словам Пушилина, от перемены фамилии и лиц ситуация на Украине особо не поменяется.

Ранее воздушная тревога прозвучала во время выступления Зеленского.

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