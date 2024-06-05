В Грузии назвали предательством слушания в конгрессе США по ситуации в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обычным предательством» выступление представителей грузинской оппозиции в конгрессе США касаемо недавно принятого закона об иностранных агентах. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Это было обычное предательство, по-большевистски», — заявил Кобахидзе.

Политический аналитик Гиа Абашидзе в свою очередь отметил, что «в реальности в конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

«На этих слушаниях некоторые конгрессмены позволили себе анонсировать в Грузии «Майдан». Но классическому предательству и возмутительной наглости иностранцев не пройти в Грузии», — подчеркнул эксперт.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу.

Документ обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США введут визовые ограничения против Грузии из-за принятого закона об иноагентах.