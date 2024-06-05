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На встрече Путина с журналистами будут главы информагентств из недружественных стран

Песков: встреча Путина с главами информагентств пройдет как свободная беседа

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

На встрече Владимира Путина с главами информагентств будут представители как дружественных, так и недружественных России стран. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Встреча пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам Пескова, формат общения определен как свободная беседа без ограничений повестки дня.

«Оно будет проводиться в открытом режиме», — отметил пресс-секретарь.

Перед этим Дмитрий Песков прокомментировал данные организаторов о том, что в этом году Петербургский международный экономический форум, несмотря на западное давление, по числу участников вернулся к допандемийным показателям. По его словам, ПМЭФ «традиционно вызывает повышенный интерес» представителей отечественного и зарубежного бизнеса, а также руководителей органов власти разного уровня и разных стран.

Ранее в Кремле обозначили идеологию ПМЭФ в текущем году.

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ПМЭФ-2024
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