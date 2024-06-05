В Кремле прокомментировали назначение Шойгу координатором развития ОПК

Помощник российского президента Алексей Дюмин и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжат курировать свои направления в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) после назначения Сергея Шойгу независимым координатором развития ОПК. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они [Дюмин и Медведев] продолжат курировать каждый свое направление. Это объемная работа, и каждый занимается своими вопросами», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Президент России Владимир Путин сообщил правительству, что решил сделать Шойгу «независимым координатором» развития оборонки 4 июня. В этой области нужно следить за разными вопросами, что подходит секретарю Совбеза, считает президент. При этом он дал правительству сутки на то, чтобы как можно быстрее перечислить поручения для военного промышленного комплекса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дмитрий Медведев занимает пост первого зампреда Военно-промышленной комиссии, которую возглавляет Путин. Он отвечает за вопросы, связанные с контролем за производством вооружений.

Алексей Дюмин стал помощником Путина в мае 2024 года. Тогда сообщалось, что он будет курировать вопросы ОПК и спорта.

Ранее Путин обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности.