Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717589897
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали назначение Шойгу координатором развития ОПК

Песков: Дюмин и Медведев продолжат курировать ОПК после назначения Шойгу

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Помощник российского президента Алексей Дюмин и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжат курировать свои направления в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) после назначения Сергея Шойгу независимым координатором развития ОПК. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они [Дюмин и Медведев] продолжат курировать каждый свое направление. Это объемная работа, и каждый занимается своими вопросами», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Президент России Владимир Путин сообщил правительству, что решил сделать Шойгу «независимым координатором» развития оборонки 4 июня. В этой области нужно следить за разными вопросами, что подходит секретарю Совбеза, считает президент. При этом он дал правительству сутки на то, чтобы как можно быстрее перечислить поручения для военного промышленного комплекса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дмитрий Медведев занимает пост первого зампреда Военно-промышленной комиссии, которую возглавляет Путин. Он отвечает за вопросы, связанные с контролем за производством вооружений.

Алексей Дюмин стал помощником Путина в мае 2024 года. Тогда сообщалось, что он будет курировать вопросы ОПК и спорта.

Ранее Путин обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами