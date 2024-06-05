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В Кремле обозначили идеологию ПМЭФ в текущем году

Песков: Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил идеологию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году.

«Россия — это страна, которая развивается темпами выше среднемировых, Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий», — сообщил он.

По его словам, Россия «выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии и праве, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) стартует 5 июня, главной темой станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 5 июня Владимир Путин встретится с руководителями международных информационных агентств, 6 июня — пообщается с президентами Боливии и Зимбабве, 7 июня — ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе о конфликте с Украиной.

Ранее Песков пообещал раскрыть имя модератора пленарного заседания ПМЭФ.

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ПМЭФ-2024
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