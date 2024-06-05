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Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Моди

Песков: Путин поговорит по телефону с подавшим в отставку премьером Индии Моди

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РИА «Новости»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в скором времени состоится телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и подавшим в отставку премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока телефонного разговора не было. Он предстоит», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

5 июня премьер-министр Индии Моди подал в отставку после того, как рекомендовал кабинету министров роспуск нижней палаты парламента. Премьер и члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность нового правительства. В правящей и, судя по всему, победившей на парламентских выборах Индийской народной партии (БДП) сообщили, что 8 июня Моди планирует принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны.

До этого стало известно, что возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране. Несмотря на продолжение подсчета, из результатов уже следует, что альянс обеспечил себе 272 места в 543-местном парламенте, что достаточно для большинства.

Ранее Кремль анонсировал, что Путин позвонит премьеру Индии Моди после подсчета голосов на выборах.

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