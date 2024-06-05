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Украина рассматривает возможность закрытия границы с Молдавией

Посол: Украина закроет границу с Молдавией в случае пророссийских сил у власти

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Shutterstock

Украина закроет границу с Молдавией, если там к власти придет оппозиция, выступающая за нормализацию отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил посол Украины в Молдавии Марко Шевченко в эфире телеканала Exclusiv TV.

«Если к власти приходит правительство, которое выступает за стратегическое партнерство с Россией, и Россия возвращается в Молдову, естественным шагом со стороны Украины было бы усилить безопасность своих границ по всей их длине», — сказал дипломат.

Шевченко напомнил, что молдавское государство еще в 2022 году закрыло границу с Приднестровьем (непризнанное государство в Восточной Европе. — прим. ред.) и может закрыть новые участки границы при необходимости в будущем.

Посол считает, что первым шагом к безопасности можно считать закрытие границ для товаров и людей. По его словам, все проблемы начинаются с движения людей, поскольку границу могут пересечь диверсанты, наводчики авиабомб и ракетных ударов.

20 октября 2024 года в Молдавии состоятся выборы президента. В них примут участие действующая глава государства Майя Санду, выступающая за европейскую интеграцию республики, а также представитель оппозиционного блока «Победа», предлагающий ориентироваться на Россию.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

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