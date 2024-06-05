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Стало известно, когда Белоруссия станет членом ШОС

Чжан Мин: Белоруссия станет членом ШОС на июльском саммите

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Depositphotos

Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите организации в июле. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, слова которого передает «Интерфакс».

«На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС», — сказал он.

Утром 5 июня специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов заявил, что российская сторона поддержит Афганистан в вопросе получения членства в Шанхайской организации сотрудничества при условии исключения «Талибана» (организация запрещена в России) из списка запрещенных организаций.

31 мая президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы будущего саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Также Путин и Лукашенко по телефону обсудили подготовку к июньскому саммиту ШОС.

Ранее в Таиланде одобрили проект о намерении страны стать членом БРИКС.

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