ВСУ начали применять американские ракеты по объектам на территории России

Вооруженные силы Украины начали наносить удары вглубь России американскими ракетами Himars. Об этом сообщает немецкое издание BILD в Telegram-канале.

После того, как 31 мая США разрешили Украине использовать свое оружие против целей на российской территории, Киев радикально изменил свою тактику ведения войны, отмечает обозреватель издания Юлиан Рёпке.

По ее словам, беспилотники ВСУ ищут дорогостоящие цели в Белгородской и Курской областях, по которым, как только их удается обнаружить, открывается огонь из западного высокотехнологичного оружия. В первую очередь речь идет об управляемых ракетах Himars производства США. Об обстреле Белгородской области из ракетной системы залпового огня Himars писали и российские военные корреспонденты.

Президент России Владимир Путин, комментируя предоставленное Вашингтоном Киеву разрешение на использование своего оружия для ударов по РФ, призывал представителей стран НАТО подумать, «с чем они играют».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.