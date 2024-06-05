Делегация страны — гостя ПМЭФ прибыла в Россию

Делегация Омана, который в этом году получил почетный статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прибыла в Санкт-Петербург. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство Омана в РФ.

«Делегация прибыла», — заявили в диппредставительстве.

Делегацию возглавляет министр торговли, промышленности и привлечения инвестиций Омана Каис бен Мухаммед аль-Юсуф.

Кроме того, в ее состав входят глава Торгово-промышленной палаты Омана Фейсал Абдалла Саид Аль Равас и генсекретарь Национального музея султаната Джамал ал-Мусави.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что почетный статус страны-гостя ПМЭФ в 2024 году принадлежит Оману. Он отмечал, что с делегацией султаната будет проведено много мероприятий, «поэтому у нее особый статус».

Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня, главной темой станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ожидается, что сегодня президент России Владимир Путин встретится с руководителями международных информационных агентств, 6 июня — пообщается с президентами Боливии и Зимбабве, 7 июня — ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что имя модератора пленарного заседания ПМЭФ станет известно ближе ко дню проведения мероприятия — 7 июня.

Ранее стало известно, сколько стран подтвердили свое участие в форуме.