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Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака

Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака

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Пресс-служба «Единой России»

Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака, которого назначили временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Об этом сообщает РИА Новости.

Турчак написал заявление с просьбой о досрочном увольнении 4 июня, рассказал агентству глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

В указе президента РФ Владимира Путина говорится, что Олег Хорохордин досрочно прекратил полномочия губернатора Алтая по собственному желанию. Он сообщил, что переходит на новое место работы.

Андрей Турчак занимает пост секретаря генсовета «Единой России» с 2017 года, с 2020 года он был первым зампредом Совета Федерации, где координировал работу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В 2009-17 годах Турчак уже был губернатором — тогда он возглавлял Псковскую область.

Ранее Путин подписал указ о назначении врио главы Алтая.

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