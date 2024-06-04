Президент США Джо Байден признался, что провел месяц на Украине, когда занимал другие посты, и отметил процветающую в те годы коррупцию в стране. Воспоминаниями он поделился в интервью журналу Time.

«Я провел месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была серьезная коррупция», — заявил он.

Лидер Соединенных Штатов также добавил, что считал это обстоятельство «очень сложным».

До этого генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что уровень коррупции на Украине является одним из самых высоких в Европе из-за взяток, откатов и завышения цен.

Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невероятный уровень коррупции на Украине раздражает США. По ее словам, зашкаливающая коррупция Киева компрометирует Вашингтон перед предстоящими президентскими выборами.

Ранее на Украине фото Зеленского в вышиванке назвали символом коррупции.