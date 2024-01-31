Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невероятный уровень коррупции на Украине раздражает США. Видеозапись брифинга опубликована на Youtube-канале министерства.

По словам Захаровой, зашкаливающая коррупция Киева компрометирует Вашингтон перед предстоящими президентскими выборами.

«Зашкаливающая коррупция и повсеместное воровство безусловно вызывают растущее не столько даже беспокойство, сколько раздражение в Соединенных Штатах Америки. Перед выборами неудобно читать всю эту информацию», — отметила Захарова.

Она добавила, что поставляемое Украине оружие уже было обнаружено на Ближнем Востоке, поэтому говорить о надзоре за военной помощью Киеву не имеет смысла.

До этого польский генерал Вальдемар Скшипчак говорил, что украинские политики массово расхищают помощь, которая поступает от Запада, ожидая поражение Киева.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.