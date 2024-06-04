Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в провокации

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал заявление президента страны Саломе Зурабишвили о том, что победа китайской компании в тендере на строительство порта в Анаклиа на Черном море является «ударом ножом в спину отношениям с Европой и США». По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», подобные высказывания являются «тяжелой провокацией и спекуляцией».

«У Грузии стратегическое расположение, исторически наша страна связывала Европу и Азию, Восток и Запад. Для максимального восстановления этой функции принципиально важно развивать наши торгово-экономические отношения с Китаем», — подчеркнул Кобахидзе.

Он также напомнил, что в прошлом году Грузия подписала соглашение с Китаем о стратегическом партнерстве.

В марте 2024 года правительство Грузии объявило международный тендер на проектирование и строительство Анаклийского порта, самого глубоководного на Черном море. В Минэкономики республики отметили, что конкурс объявлен в рамках процедур Всемирного банка.

Позднее стало известно, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) стал единственным претендентом на строительство порта в Анаклиа.

Ранее сообщалось, что в Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе.