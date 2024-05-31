В США заявили, что на предстоящем саммите проработают «мостик» Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге заявил, что участники НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне проработают «мостик» в альянс для Украины. Его слова передает агентство РИА Новости.

«На саммите мы предпримем конкретные шаги, чтобы Украина стала ближе к НАТО. Убедимся, что есть мостик к членству. Крепкий и хорошо освещенный», — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что страны альянса намерены «продвинуть интеграцию Украины с НАТО».

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран альянса пока не договорились о передаче военному объединению роли координатора по всем поставкам вооружения на Украину. 27 мая он заявлял, что у членов НАТО нет консенсуса по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические условия.

Ранее стало известно, когда Макрон намерен объявить об отправке военных на Украину.